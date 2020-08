Actiune a politistilor in Maramures pentru combaterea taierilor ilegale de arbori

Politistii verifica si respectarea dispozitiilor legale de agentii economici cu privire la achizitia, depozitarea, prelucrarea si comercializarea materialelor lemnoase, precizeaza un comunicat.Actiunea, care are loc in perioada 24 - 28 august, vizeaza verificarea a 11 agenti economici si un ocol silvic.La actiune participa politisti din cadrul Directiei de Ordine Publica - Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol, sprijiniti de politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Suceava, Maramures, Neamt, Bistrita-Nasaud, Cluj si Vrancea.Activitatile se desfasoara in colaborare cu specialisti silvici din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - garzile forestiere Cluj, Focsani, Oradea, Ploiesti, Timisoara si Suceava, precum si specialisti din cadrul RNP Romsilva - Directia Silvica Maramures.