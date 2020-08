ActiveWatch cere verificarea procurorului care a clasat dosarul Valea Uzului si care a decis ca "Afara cu ungurii din tara!" nu este incitare la ura

"ActiveWatch, organizatie de drepturile omului care militeaza pentru comunicare libera si responsabila, isi exprima consternarea cu privire la unele dintre motivele invocate in ordonanta de clasare a faptelor petrecute pe data de 6 iunie 2019 la Valea Uzului", se arata intr-un comunicat de presa al organizatiei.Procurorul ar fi decis ca expresiile precumsunt, care nu pot fi incadrate la incitarea la ura sau discriminare."Aceste lozinci nu sunt de natura sa provoace incitarea publicului la ura sau discriminare, in conditiile in care incitarea trebuie sa vizeze o categorie de persoane, de exemplu persoane cu un anumit handicap, nu o etnie", potrivit ordonantei de clasare redactate de Daniel Constantin Galbeaza."Aceasta redefinire inseamna ca, in acceptiunea procurorului, maghiarii sunt non-persoane. Iar cum legea apara doar persoanele, maghiarii pot fi dati afara din tara, asa cum nazistii au incercat sa elimine prin Holocaust, alte doua grupuri etnice, la fel de "non-persoane": evreii si romii. Argumentul din ordonanta de clasare a procurorului legitimeaza orice fapta care ar pune in pericol grupurile etnice din Romania", mai sustine ActiveWatch, care solicita verificarea modului in care procurorul a clasat dosarul."ActiveWatch, organizatie de drepturile omului care militeaza pentru comunicare libera si responsabila, isi exprima consternarea cu privire la unele dintre motivele invocate in ordonanta de clasare a faptelor petrecute pe data de 6 iunie 2019 la Valea Uzului. Consideram ca atat Inspectia Judiciara, cat si Ministerul Justitiei trebuie sa ia masuri care sa transmita mesajul ferm ca discursul instigator la ura nu este tolerat de parchetele din Romania.Concret, procurorul Daniel Constantin Galbeaza, care a redactat ordonanta de clasare, a hotarat ca expresii precum "Afara cu ungurii din tara!" reprezinta "presupuse lozinci antimaghiare" care nu pot fi incadrate articolului 369 din Noul Cod Penal (Incitarea la ura sau discriminare) "aceste lozinci nefiind de natura sa provoace incitarea publicului la ura sau discriminare, in conditiile in care incitarea trebuie sa vizeze o categorie de persoane (de ex. persoane cu un anumit tip de handicap, homosexuali etc.) si nu o etnie".Ne este greu sa spunem care dintre afirmatiile procurorului Galbeaza este mai aiuritoare! Nu vedem cum un apel clar la deportare (deoarece asta ar insemna scoaterea unor cetateni in afara granitelor propriei tari) poate fi doar o "presupusa lozinca" impotriva acestora. Ce alta formulare ar fi trebuit sa fie folosita ca procurorul sa fie sigur de caracterul "anti" al acesteia, nu doar sa-l banuiasca?Insa, in opinia noastra, ideea cea mai periculoasa promovata in ordonanta de clasare semnata de procurorul Galbeaza este cea conform careia "etnia" nu ar fi "o categorie de persoane". Aceasta redefinire inseamna ca, in acceptiunea procurorului, maghiarii sunt non-persoane. Iar cum legea apara doar persoanele, maghiarii pot fi dati afara din tara, asa cum nazistii au incercat sa elimine prin Holocaust, alte doua grupuri etnice, la fel de "non-persoane": evreii si romii. Argumentul din ordonanta de clasare a procurorului legitimeaza orice fapta care ar pune in pericol grupurile etnice din Romania.Desigur, exista o explicatie mult mai simpla decat aceasta interpretare pe care ne indoim ca procurorul Galbeaza a reusit sa o gandeasca pana la sinistra ei solutie finala. Probabil ca procurorul nutreste, pur si simplu, rudimentare sentimente antimaghiare. Nu e singurul procuror xenofob si nu e in intregime vina lui, in conditiile in care Ministerul Public si Ministerul Justitiei au facut prea putine in ultimii ani ca sa se asigure ca procurorii romani inteleg si accepta diversitatea si multiculturalismul si sanctioneaza manifestarile extremiste. Dovada carentei de pregatire in acest domeniu este numarul incredibil de mic de dosare trimise in judecata pentru discurs instigator la ura (Art 369 NCP si OUG 31/2002): din aproape 700 de cauze de pe birourile procurorilor in anii 2014 - 2018, doar 9 au fost trimise in instanta . ActiveWatch a facut publice numerele actualizate in fiecare an in rapoartele anuale editate cu privire la discursul instigator la ura din Romania.Nu suntem de parere ca autodeclaratii daci liberi care i-au trimis pe maghiari in afara granitelor la Valea Uzului ar trebui sa faca puscarie. Ce tip de sanctiune ar fi necesara, Asta ar trebui sa decida judecatorii. Grav este, insa, ca acestia din urma nu ajung sa judece aproape niciun dosar de discurs instigator la ura, majoritatea covarsitoare fiind oprita de procurori prin clasari si NUP-uri. Aceasta practica trebuie oprita iar institutiile abilitate trebuie sa dea un semnal serios ca nu se mai poate continua in acest mod.De aceea, ActiveWatch solicita Inspectiei Judiciare sa se autosesizeze si sa investigheze modul in care procurorul Daniel Constantin Galbeaza a solutionat cazul Valea Uzului si solicita Ministerului Public si Ministerului de Justitie sa consolideze eforturile de instruire a procurorilor cu privire la tratarea corecta a cazurile suspecte de discurs si infractiuni motivate de ura".