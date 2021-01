Activistul de mediu ranit grav la Suceava nu-si mai simte picioarele: "Urmeaza sa fie operat, iar sansele sunt foarte mici"

Ce spune sotia lui Daniel

Pe raza comunei Sucevita, din judetul Suceava, soferul ar fi intrat intr-un cap de pod, care s-a rasturnat intr-un sant.Politistii cred ca soferul a circulat cu viteza si ar fi pierdut controlul asupra masinii, care a lovit mai intai un gard, iar apoi s-a rasturnat intr-un sant. Tot el a sunat la 112, dupa producerea accidentului. Era policontuzionat, spun surse medicale citate de Adevarul Cei doi tineri au fost transportati de urgenta la Spitalul Judetean Suceava, iar medicii spun ca se afla in stare grava.Potrivit sursei citate, purtatorul de cuvant al unitatii medicale sucevene, Dan Teodorovici, a declarat ca Daniel a suferit "o fractura de coloana lombara, paraplegie si fractura complexa la o glezna". Vestea proasta este ca el nu isi simte picioarele, iar medicii care l-au examinat pe activist spun ca ar putea sa ramana paralizat. In urma cu cateva ore, el a fost transferat de la Suceava la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi.Sotia lui Daniel a postat recent un mesaj pe Facebook in care anunta ca operatia este programata maine, adica miercuri, 20 ianuarie."Salutare, oameni frumosi! (Asa ii placea lui Daniel sa ne salute pe toti). Noi, sotia, fetita, fratii, surorile si parintii lui Daniel, avem speranta ca Daniel se va face bine si ca Dumnezeu il va ajuta sa treaca peste aceasta perioada grea din viata lui.Daniel urmeaza sa fie operat maine si are mare nevoie de rugaciunile noastre ale tuturor. Sansele sunt foarte mici, dar noi ne incredem in Dumnezeu ca va fi cu echipa medicala si cu Daniel pentru recuperarea completa. Deocamdata nu cunoastem ce costuri implica toate procedurile, insa la momentul potrivit vom anunta aici pe pagina. Va multumim ca sunteti alaturi de Daniel!", a scris tanara.Daniel Bodnar este cel mai cunoscut activist din judetul Suceava. In ultimul an a fost atacat in repetate randuri de hotii de lemne. Tocmai din aceasta cauza sustinatorii sai cred ca accidentul a fost provocat de factori externi, desi nu exista nicio dovada in acest sens.Activistul de mediu Daniel Bodnar este cunoscut pentru incercarile sale repetate de a opri taierile ilegale de lemne. Acesta si-a propus sa urmareasca toate transporturile mari din zona de nord a Moldovei. La sfarsitul anului trecut a fost atacat cu pietre de indivizii pe care ii urmarea in timp ce difuza totul in direct pe Facebook.Pentru ca devenise o tinta a hotilor de lemne, Daniel Bodnar si-a trimis sotia si fetita in Austria ca sa le protejeze.Si din acest motiv, unii cred ca acest accident nu ar fi fost intamplator, insa in acest moment nu exista nicio dovada in sprijinul acestei ipoteze.