Activitatile didactice care impun prezenta fizica a elevilor pot fi suspendate in timpul starii de alerta. Proiect de lege in consultare publica

Decizia se poate lua la propunerea Consiliului de Administratie a unitatii de invatamant preuniversitar si cu cu aprobarea prin hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta sau a Comitetulului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, dupa caz"Pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant se pot suspenda, la propunerea Consiliului de Administratie a unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Scolar Judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si al Directiei de Sanatate Publica Judeteana/Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si cu aprobarea prin hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta/ Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta", arata proiectul MEN afisat pe site-ul institutiei.Totodata, pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta fizica a studentilor in institutiile de invatamant superior pot fi suspendate prin hotarare a Senatului universitar, cu respectarea masurilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Sanatatii si Ministrului Educatiei si Cercetarii, mai arata proiectul.In plus, prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin.(3) al Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, "pe durata starii de alerta se pot desfasura si concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, precum si pentru posturile vacante de asistenti medicali comunitari, asistenti medicali si medici din unitatile de invatamant", conform sursei citate.Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, in sedinta de vineri a Guvernului, ca Ministerul Educatiei are in vedere acest proiect care sa traseze cadrul prin care pot fi suspendate cursurile in scoli."Proiectul de lege contine o derogare de la Legea 55 privind instituirea starii de urgenta (care prevede blocarea concursurilor - n.r). Prin acest proiect se stabileste cadrul prin care se pot suspenda cursurile in situatii de focar sau de extindere epidemiologica", a afirmat Raluca Turcan.Pe 11 august, ministrul Educatiei a solicitat Parlamentului sustinerea unui demers prin care sa fie acordata posibilitatea angajarii si a personalului nedidactic in invatamantul preuniversitar."Prin in Legea 55, la articolul 27, ni se impuneau restrictii referitoare la angajare. S-a modificat si va multumim pentru faptul ca ati modificat articolul 27, insa modificarea nu prevedea decat posibilitatea angajarii pe posturile didactice, deci numai pentru profesori, si am deblocat numai titularizarea pentru profesori, nu si angajarea pentru personal nedidactic de care avem atata nevoie in aceste momente. Deci v-as ruga sa ne sprijiniti in acest demers, avand in vedere ca pentru invatamantul universitar deblocarea a fost realizata pe toate planurile. Avem nevoie, si cred ca si dumneavoastra sunteti in acord cu mine, avem nevoie de aceste posturi suplimentare in sistemul de invatamant preuniversitar", a explicat Anisie.