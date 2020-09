Actorul Vasile Muraru: "Nu imi este teama sa joc fara masca"

"Nu imi este teama de nimic. La Opera erau aproximativ sapte metri pana la spectatori si tot au avut probleme. Nu imi este teama. Sigur, trebuie sa fim prudenti, sa nu exageram, sa pastram distantarea in spatiile inchise, in mijloacele de transport . Pe scena insa cred ca este prea mult. Ce facem, jucam kabuki, teatru japonez? Este si acesta un gen de teatru, dar daca ai masca pe fata nu stie lumea cine esti, nu aude ce spui pe scena", a spus Vasile Muraru.El a precizat ca are grija ca toti colegii sai sa respecte regulile sanitare, iar la spectacolele de la Gradina Herastrau toate normele sunt "bine puse la punct"."Am vazut toate normele generale. Totul este foarte delicat, actorii se pot apropia, dar fara sa stea prea mult. Sigur, noi pastram distanta pana intram pe scena, ne dezinfectam cat de des avem nevoie. Dar pe scena nu putem urca cu masca medicinala, am arata penibil. In concluzie, pe scena, atat la gradina, cat si la interior, nu vom purta masca", a afimat actorul.Muraru a amintit ca, in prezent, la Teatrul "Constantin Tanase" se repeta o piesa frantuzeasca in patru personaje, o comedie bulevardiera, cu Alexandru Arsinel , Cristi Simion, Miruna Birau, Ana Maria Donosa.