Acuzatii grave la adresa politistilor locali si de frontiera din Timisoara: "Banii nu le-au fost inapoiati dupa perchezitii"

"Continua acuzatii de abuzuri impotriva solicitantilor de azil fara adapost din Timisoara. Voluntarii LOGS Grup de Initiative Sociale au documentat aseara, alaturi de traducatori de pashto episoade de violenta din partea Politiei Locale din Timisoara, dar si Politiei de Frontiera care verifica zilnic documentele imigrantilor aflati in strada", se arata pe pagina de Facebook Refugees Welcome to Romania.Potrivit sursei amintite, imigrantii acuza autoritatile de ordine de faptul ca le sparg telefoanele, unii sunt loviti, iar alti imigranti au relatat situatii in care banii nu le-au fost inapoiati dupa perchezitii . "Peste 15 astfel de declaratii ne-au fost aduse la cunostinta. Inclusiv in partea unui cetatean roman, fara adapost care a fost martor la astfel de episoade. Astfel de cazuri au fost relatate si in trecut, iar autoritatile locale au negat public astfel de episoade", se mai arata pe pagina Refugees Welcome to Romania.Organizatia condamna aceste episoade, despre care arata ca sunt "pe langa infractiuni si o palma oferita comunitatii timisorene care ajuta imigrantii cu hrana si imbracaminte"."Vom continua sa documentam astfel de episoade, alaturi de traducatori si vom colabora local cu alti actori comunitari pentru a investiga si cerem ca cei responsabili sa fie anchetati iar autoritatile acuzate sa condamne astfel de comportamente. Imigrantii care sunt fara adapost in Timisoara sunt pasnici si nu este nevoie de a apela la forta in interactiunea cu ei", mai arata ONG-ul care militeaza pentru drepturile refugiatilor.