Ada Solomon, producator de film. Scrisoare deschisa: Nu am cerut ajutorul autoritatilor, nu am cerut resurse financiare, am cerut doar ca ele sa-si faca datoria

Producatoarea de film a mai precizat ca, desi a existat comunicare cu autoritatile, nu s-a realizat nimic din ceea ce s-a stabilit in intalnirile oficiale deja avute. "Senzatia mea este ca toate bunele intentii se blocheaza la nivelul functionarilor din ministere. Astazi am ales sa ma adresez public guvernantilor", a mai precizat Ada Solomon. Scrisoarea a fost publicata pe contributors.ro "Stimati Guvernanti,Sunt in curand 3 luni de cand, alaturi de colegii mei de breasla, am inceput sa facem propuneri de functionare si protectie economica a domeniului cinematografic in perioada dificila care urmeaza.Nu am cerut ajutorul autoritatilor, nu am cerut resurse financiare, am propus solutii functionale si fara afectarea bugetului de stat.Am cerut autoritatilor sa-si faca datoria cu care au fost investiti si sa asigure functionalitatea instrumentelor existente pentru domeniul cinematografic astfel incat sa depasim aceasta perioada si sa contribuim la reconstructia Romaniei atat in ceea ce priveste Cultura vie cat si in ceea ce priveste Economia functionala.Am fost ascultati la toate nivelurile si in repetate randuri, am primit promisiuni in repetate randuri si totusi...Singurul rezultat concret al eforturilor concentrate ale unui larg grup de profesionisti din cinematografie este elaborarea, in cooperare cu Ministerul Culturii si specialisti in preventie si protectia muncii, a normelor de preventie pentru reluarea filmarilor.Am sa detaliez doua dintre instrumentele care ar fi fost esential sa fie functionale la acest moment si blocajele existente, spre a intelege ridicolul situatiei:1. Dupa ani de eforturi, in luna Aprilie 2020, s-a adoptat Legea 50/2020 prin care se legifereaza contributia la Fondul cinematografic in valoare de 4% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care activeaza in domeniul jocurilor de noroc. In termen de 10 zile de la adoptarea Legii Ministerul Finantelor are ca sarcina elaborarea procedurii prin care ANAF va face viramentul acestor sume catre Fondul Cinematografic.(pentru conformitate, o asemenea procedura ar cuprinde, practic, o fraza: "Sumele datorate de catre ANAF catre Fondul Cinematografic conform Legii 50/2020 se vireaza din contul xyz in contul CNC zyx pana la data de 31 Mai a anului in curs pentru anul precedent")Aceasta procedura nu este elaborata nici pana azi.2. Dupa mai bine de 10 ani de eforturi in vederea introducerii in Romania a unei Scheme de ajutor de stat pentru industria cinematografica (cash-rebate) aceasta este adoptata si devine functionala in Octombrie 2018, pentru ca in Noiembrie 2019 sa se blocheze prin transferul din subordinea Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza in subordinea MEEMA. La 6 luni de la inceputul anului nu doar ca Sesiunea 2020 a acestei scheme nu este deschisa, dar cererile de plata si documentele de decont pentru proiectele aprobate in 2018 si 2019 si finalizate zac neanalizate si neplatite datorita lipsei procedurii interne de plata.Pe pagina de web a Schemei nu exista nici un fel de documentatie asupra legislatiei, statusului proiectelor, procedurilor de lucru ci doar comunicari seci care spun, pe scurt, din doua in doua luni: "nu ne deranjati, lucram, va sunam noi la o data care va fi anuntata ulterior"Aceste exemple arata inca odata ca nu este vorba de lipsa resurselor financiare, ci de lipsa resurselor manageriale necesare functionarii sistemului.Vorbim de elaborarea unor proceduri, a unor norme interne de functionare, mici actiuni care insa influenteaza major posibilitatea sau imposibilitatea existentei productiei nationale de film in urmatorii citiva ani.Lipsa resurselor pentru alimentarea Fondului Cinematografic afecteaza productia majoritar nationala, iar lipsa de functionalitate a Schemei de ajutor de stat pentru industria cinematografica alunga investitorii si coproducatorii straini din domeniu pentru o durata nedeterminata.E intotdeauna mai usor sa previi decit sa tratezi, stim astazi mai bine decat oricand.Este greu de inteles daca e vorba de dictatura eternilor functionari publici in fata guvernantilor vremelnici, daca vorbim de incapacitatea personalului din ministere de a-si face treaba sau pur si simplu de o indiferenta endemica si la toate nivelurile fata de progresul cultural si economic al Romaniei.Suntem in an electoral, dumneavoastra, actualii guvernanti, ar trebui sa fiti interesati sa ne convingeti, fie si in ceasul 11.55, ca virusul care macina sistemul romanesc de stat poate fi eradicat si putem reconstrui impreuna o cultura a secolului XXI si o economie functionala in care rotitele mici sa activeze si sa sustina mecanismul central.Din pacate, acest virus nu poate fi eradicat prin spalarea pe miini, ci mult mai degraba prin suflecarea minecilor si asumarea datoriei fata de cetatenii acestei tari.Ada Solomonproducator de film".