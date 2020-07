Administratia Nationala a Penitenciarelor: "Doi angajati ai Penitenciarului Targu Jiu si patru angajati ai Penitenciarului Vaslui, confirmati cu coronavirus"

"Va informam ca, astazi, 18.07.2020, doi angajati ai Penitenciarului Targu Jiu si patru angajati ai Penitenciarului Vaslui au fost confirmati pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Acestia au exercitat atributii de serviciu in sectorul administrativ, cu purtarea echipamentului de protectie", a transmis, sambata, Administratia Nationala a Penitenciarelor.Sursa citata a precizat ca politistii de penitenciare confirmati pozitiv la Penitenciarul Vaslui sunt contacti ai cazului comunicat in data de 08.07.2020."In prezent, la nivelul celor doua locuri de detinere, se deruleaza ancheta epidemiologica. Din punct de vedere administrativ, in conformitate cu metodologia de interventie a sistemului penitenciar , primele masuri dispuse vizeaza: scoaterea din serviciu a posibililor contacti si inlocuirea acestora cu personal de rezerva, dezinfectarea tuturor spatiilor, intensificarea triajului epidemiologic al cadrelor, informarea persoanelor private de libertate cu privire la cazurile inregistrate in randul angajatilor, monitorizarea medicala preventiva a persoanelor custodiate, implementarea recomandarilor Directiilor de Sanatate Publica competente", a mai transmis sursa citata.Institutia a precizat ca in ambele locuri de detinere, misiunile specifice se deruleaza in conditii optime, fara disfunctionalitati."In continuare, avand in vedere dinamica accelerata a transmiterii virusului SARS-CoV-2 la nivel national, incepand cu data de 20.07.2020, se suspenda desfasurarea activitatilor lucrative cu persoane private de libertate la puncte exterioare de lucru. Totodata, pentru preintampinarea oricaror situatii de risc si pentru asigurarea continuitatii in activitate, angajatii sectorului administrativ, din toate unitatile subordonate, vor relua exercitarea atributiilor de serviciu in program de lucru secvential", a mai precizat Administratia Nationala a Penitenciarelor.