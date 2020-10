Administratorii unui club de langa Ploiesti, amendati pentru organizarea unei petreceri. Politistii au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor

Politistii au deschis un dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor."Avand in vedere aparitia in spatiul public a unor imagini din noaptea de 17 spre 18 octombrie a.c., inregistrate in interiorul unui agent economic de langa Ploiesti, la care erau prezente mai multe persoane, fara a fi respectate prevederile legale, de protectie si distantare fizica, dispuse in vederea combaterii pandemiei de COVID-19, politistii prahoveni s-au autosesizat, in scurt timp fiind identificata locatia, iar agentul economic sanctionat contraventional conform art. 65 lit. r din Legea 55/2020 raportat la art. 6 punctul 6 din Anexa 3 a HG 856/2020 cu amenda in valoare de 10.000 lei. Totodata, in cauza fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor", a transmis, duminica Inspectoratul de Politie Judetean Prahova.Surse din randul celor care au facut verificari au declarat pentru News.ro ca este vorba despre un club situat la periferia Ploiestiului pe raza comunei Bucov.Clubul, care a fost inchis imediat dupa izbucnirea pandemiei de COVID-19, a redeschis in vara, iar pe pagina de Facebook a anuntat in mod constant petreceri cu diferite tematici, subliniind, in anunturile postate pe reteaua de socializare, ca punct de atractie DJ-ul si "echipa" unui faimos club bucurestean.