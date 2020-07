Admitere 2020 la Academia de Politie. Regulamentul concursului a suferit modificari esentiale. Unde se vor sustine examenele

Sapte centre zonale de examen

Cei care viseaza sa lucreze in structurile Ministerului de Interne trebuie sa se lupte pentru unul dintre cele 588 de locuri. Insa, in 2020, concursul se va sustine diferit de anii precedenti.Vor fi aceleasi probe si aceeasi rigoare, insa totul a fost adaptat la restrictiile impiuse de pandemia de coronavirus Daca pana anul trecut, toti cei care erau declarati apt pentru concurs veneau in Bucuresti pentru a sustine examenele la sediul Academiei de Politie din Baneasa, acum, concurentii vor sustine probele in sapte centre zonale, in functie de localitatea de domiciliu.Astfel,de selectie este chiar Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza". Aici vor sustine probele candidatii din Bucuresti si cei din judetele Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman, Tulcea precum si candidatii la frecventa redusa ai ANM si candidatii MApN pentru evaluarea cunostintelor.de selectie este Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" din Campina. Aici vor da examen candidatii din judetele Brasov, Braila, Buzau, Covasna Dambovita, Galati, Prahova si Vrancea.este Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" din Cluj-Napoca. Aici vin sa sustina probele de examen candidatii din Alba, Bistrita Nasaud, Cluj, Hrghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj si Sibiu.de selectie este Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera " Avram Iancu " din Oradea. Aici vor veni candidate din judetele Arad, Bihor, caras-Severin, Satu Mare si Timis.este Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica"din Dragasani. Acesta este destinate sustinerii examenelor de admitere de catre candidatii care vin din judetele Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.este Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" din Falticeni. Aici vin sa sutina examenele candidatii din Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Valsui.este Scoala de subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu"din Boldesti. Aici vor sustine examen toti candidatii inscrisi la Facultatea de Pompieri ai Academiei de PolitieRecrutarea candidatilor se realizeaza de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare (unitati de recrutare), aflate in unitatile din subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, precum si de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al inspectoratelor generale, potrivit organizarii administrativ-teritoriale si specialitatii pentru care opteaza candidatii - politie , politie de frontiera pompieri , in raport de oferta educationala si de domiciliul/resedinta inscrise in cartea de identitate.Candidatii care opteaza pentru locurile Politiei de Frontiera si nu au domiciliul intr-un judet limitrof frontierei de stat sunt recrutati de structurile de resurse umane din unitatile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane unde acestia locuiesc, potrivit domiciliului/resedintei inscrise in cartea de identitate.Dosarele trebuie depuse pana la data de 04 august 2020. Tot pana la aceeasi data, se va realiza evaluarea psihologica a candidatilor la unitatea de recrutare, conform planificarii. Avizul psihologic va fi introdus in dosarul de recrutare de catre compartimentul de specialitate.Anul acesta au fost scoase la concurs 588 de locuri dintre care 100 sunt cu taxa. Dintre acestea, 138 sunt la Facultatea de Politie . 98 de locuri au fost rezervate pentru studiile la zi.Dintre acestea, 50 de student vor fi pregatiti pentru structurile Inspectoratul general al Politiei, 40 pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si 8 pentru Serviciul de Informartii Externe. In cee ace priveste cele 40 de locuri de la fracventa redusa, 34 revin IGPR, 3 vor mergela Inspectul General al Politiei de Frontiera, iar alti 3 la Inspectoratul General de Jandarmi.25 de locuri sunt pentru Facultatea de Politie de Frontiera. Aici, IGPF a cerut 23 de locuri si SIE 2 locuriTot 25 de locuri sunt si la Facultatea de Jandarmi. Dintre acestea, 20 sunt cerute de IGPF si 5 de SIE.Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative are 350 de locuri la Drept. Dintre acestea, 100 sunt cu taxa pentru invatamantul la distanta. Cele mai multe locuri aici sunt cerute de Inspectoratul General al Politiei Romane, insa absolventii acestei facultati vor merge peste patru ani si la Politia de Frontiera, Inspectoratul pentru Imigrari, Permise auto sau MApN.Perioada de inscrieri este 17 iulie-27 iulie 2020 Reprezentantii Academiei de Politie spun ca toti candidatii declarati admisi dupa sustinerea examenului de admitere vor veni la Bucuresti sa studieze.