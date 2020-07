Admitere la liceu 2020: Peste 8.500 de elevi au ramas nerepartizati. Un elev din Giugiu cu media 10 la absolvirea claselor V-VIII nu a intrat la liceu in Bucuresti

Pe listele celor care nu au prins la liceu se afla doi elevi din Giurgiu care au completat in fisa de inscriere optiuni de licee din Bucuresti. Unul dintre ei a terminat clasele V-VIII cu media 10 si are media generala de admitere la liceu 9,56. Cel de-al doilea de pe lista are media generala 9,54.Pentru ce 8,500 de candidati urmeaza a doua sesiune de admitere prin repartizare computerizata pe locurile ramase libere. Conform listelor, au mai ramas 3.400 de locuri neocupate in intreaga tara.