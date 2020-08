Adolescent de 15 ani din Maramures, cautat de politisti dupa ce a disparut dintr-un camping din Eforie Nord

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politiei al Judetului Constanta, politisti din cadrul Politiei statiunii Eforie au fost sesizati despre disparitia lui Emanuel Samuel Marcus, de 15 ani, din judetul Maramures.La data de 31 iulie, in jurul orei 19.00, acesta a plecat dintr-un camping din statiunea Eforie Nord si nu a mai revenit pana in prezent. El are o inaltime de 175 de centimetri, constitutie normala, ochi caprui, par saten. Disparitia a fost anuntata de tatal adolescentului pe data de 1 august.La data plecarii baiatul purta pantaloni bleumarin cu imprimeu verde, papuci si tricou rosu.Cetatenii care pot furniza informatii despre acesta sunt rugati de politisti sa contacteze Politia statiunii Eforie la telefon 0241.741.256 sau Dispeceratul I.P.J. Constanta, telefon 0241.611.634.