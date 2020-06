Adolescenta din Maramures, care ar fi fost rapita, a fost gasita in Arad

Ziare.

"Se revoca urmarirea minorei Adam Corina Andreea. Aceasta a fost gasita de politisti, nevatamata, in judetul Arad", a transmis, duminica, IPJ Maramures.Sursa citata a precizat ca politistii continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care aceasta a disparut si clarificarea starii de fapt, urmand a fi dispuse masuri legale in functie de cele constatate."Activitatile specifice au fost realizate in cooperare cu politistii din cadrul inspectoratelor judetene de politie Arad, Bihor, Cluj, Directiei de Investigatii Criminale, Unitatea Centrala de Analiza a Informatiilor si Directiei de Operatiuni Speciale", au mai transmis politistii.Politistii au emis o alerta "rapire copil", dupa ce adolescenta din orasul Borsa (judetul Maramures) ar fi fost rapita de pe strada sambata, de catre un tanar care a urcat-o cu forta intr-un autoturism de culoare neagra.