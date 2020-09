Adolescenta incendiata in Mehedinti, in luna iunie, va fi transferata in Germania

Lupta s-a dat intre viata si moarte, petrecand mai multe saptamani la terapie intensiva. Cu toate acestea, va avea nevoie de operatii care sa amelioreze arsurile ce i-au distrus pielea in proportie de 90%, potrivit europafm.ro Cu toate ca ar fi trebuit sa fie externata, medicii sustin ca au tinut-o mai mult in spital ca sa o protejeze, afland ca are doar o bunica in varsta in satul natal, dupa cum a declarat Raluca Alexandru, medic la Spitalul Grigore Alexandrescu, pentru Europa Fm.Tanara urmeaza sa primeasca ajutor de la Asociatia Colectiv Barbatul care i-a dat foc a murit dupa ce a incercat sa se sinucida in arest. El a fost eliberat inainte de termen dupa 25 de ani de arest, desi a omorat cinci oameni.Victima depusese plangere impotriva lui pentru viol si agresiunea chiar cu o saptamana inaintea incidentului. Intre victima si barbatul de 45 de ani ar fi existat o relatie mai veche, tatal fetei fiind anterior in Olanda cu agresorul.