Politia cauta cinci adolescente, cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani, care au disparut dintr-un centru de plasament din Botosani

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, a anuntat, duminica, printr-un comunicat, ca toate cele cinci adolescente au obtinut invoire pentru cateva ore, insa nu au mai revenit in centru.Reprezentantii unitatii din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au sesizat Politia, care a demarat o ancheta pentru identificarea minorelor."Minorele au avut plecari repetate din centrul de plasament si in trecut, fiind identificate de fiecare data atat pe raza municipiului Dorohoi, cat si in municipiul Botosani", a precizat Neniscu.Fetele au varste cuprinse intre 13 si 17 ani. Ele se numesc Florentina Cobzariu (de 16 ani), Ana Maria Pandel (15 ani), Ionela Viciriuc (17 ani), Florentina Viciriuc (16 ani) si Denisa Ungureanu (13 ani).Persoanele care detin informatii cu privire la cele cinci minore sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze 112.