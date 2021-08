Cine vrea să intre în cușca MMA cu Adrian Corduneanu: ”Încă aștept răspuns la provocare”

Adrian Beleaua: ”Sunt pregătit să lupt oricând, oriunde și cu oricine”

Miercuri, 25 august, a primit și o provocare de la un alt interlop de a lupta împreună în cușcă.Este vorba despre Cătălin Băcăoanu, un alt interlop din Iași, în trecut protejat al clanului Corduneanu, acum rival.El a lansat provocarea pe un cont de socializare. ”Accept provocarea făcută public de Adrian Corduneanu de a lupta în cușcă alaturi de el în MMA!!În urma postării făcute de Adrian Corduneanu în data de 21 august 2021 pe pagina RXF, am hotărât să accept aceasta provocare, prilej în care ne putem dovedi fiecare valoarea sportivăOcazie cu care se poate stinge și războiul dintre noi.Fie că cel mai bun să câștige!! ”, a scris Băcăoanu pe Facebook El a primit o serie de încurajări, susținătorii săi dându-l deja câștigător. Însă Băcăoanu a spus că încă așteaptă răspunsul lui Adrian Corduneanu.”Incă aștept răspuns la Provocarea mea!! ”, se arată într-un mesaj postat de Băcăoanu pe pagina sa de Facebook. Răspunsul se lasă însă așteptat.La finalul săptămânii trecute, pe pagina RXFighting, apărea anunțul că Adrian Corduneanu vrea să lupte în cușcă.“Sunt pregătit sa lupt ORICÂND, ORIUNDE si cu ORICINE“Fost campion al României, Adrian Corduneanu vrea să lupte în cușca de MMAPuțini sunt cei care știu amănuntele savuroase din viața sportivă a lui Adrian Corduneanu. Bărbatul are un trecut sportiv extrem de interesant. În ce 12 ani de carieră sportivă, Adrian Corduneanu a reușit să urce pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Acesta și-a adjudecat titlul de Campion al României nu mai puțin de trei ori, și a reprezentat țara în mai multe competiții internaționale.O nouă provocare!!!Cu toate că a renunțat la sportul de performață, Adrian Corduneanu nu “depune armele”. Mai nou, bărbatul a acceptat o super-provocare și o să lupte în cușca de MMA.“Îmi place MMA-ul! ““Provin dintr-o familie cu 12 frați, nouă băieți și trei fete. Sapte dintre frății mei au practicat sporturi de perfomanța. Majoritatea am reușit să ne adjudecăm titlul de Campion Național la lupte. Unii dintre noi au participat și chiar au fost medaliati la europene și la mondiale. Ba mai mult, au participat și la Jocurile Olimpice. Iubesc sportul în general și chiar îmi place MMA-ul. Sunt un familist convins, am trei copii, îmi iubesc familia și vreau să transmit generației noi că sportul înseamnă sănătate”, ne-a mărturisit Adrian Corduneanu”, se arăta în anunț.Cătălin Băcăuanu și vărul său Viorel Oarza, romanul bănuit că a condus mafia din Torino ani întregi, s-ar fi încăierat cu frații Corduneanu chiar în restaurantul pe care aceștia îl dețin în centrul orașului. În urma altercației, fraţii lui Costel Corduneanu, Vasilică Corduneanu şi Gheorghe Rusu, au ajuns la spital, conform BZI.ro În anul 2003,campionul României la box profesionist, Dănuț Moisa, era mutilat în Discoteca “Roșu și Negru”, fiind lovit cu scaunul în figura de către Cătălin Băcăoanu, interlop protejat atunci de Corduneni. Peste câțiva ani, Băcăoanu își făcea propria grupare de interlopi devenind rivalii Cordunenilor.Când a auzit că Adrian Corduneanu se apucă de lupte MMA, Tolea Ciumac a anunțat că îl va susține.