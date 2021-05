Arogantele interlopului Adrian Corduneanu. Si-a plimbat fiul cu masina, pe locul din fata, fara centura si fara sa aiba voie. Avertismentul primit de la TikTok VIDEO

Pe conturile sale de socializare sunt postate imagini cu antrenamentele la sala, reuniunile cu prietenii si familia, locurile in care a calatorit, dar si situatii in care incalca flagrant legea.Intr-un film postat recent se lauda ca si-a plimbat fiul cu masina, pe locul din fata. Baiatul nu are inca 14 ani si nici nu poarta centura de siguranta.Cei doi asculta o manea si se distreaza de minune.Chiar si reteaua TikTok avertizeaza cu referire la aceasta actiune si emite un avertisment cu privire la faptul ca aceasta poate duce la raniri grave.In urma cu o luna, cand restrictiile interziceau deplasarile noaptea fara un motiv intemeiat, liderul gruparii Corduneanu gonea cu masina pe strazile din Iasi la miezul noptii, impreuna cu un prieten. Atunci a fost oprit de politie si se pare ca nu a patit nimic deoarece a spus ca merge la "farmacie". Mesajul transmis politistilor a fost contrazis de imaginile postate live pe Facebook Corduneanu a mai postat pe retelele de socializare imagini de la petreceri cu multe persoane . Niciuna nu purta masca. Istoria clanului Corduneanu , cea mai periculoasa grupare de interlopi din Moldova, a inceput undeva in jurul anilor '90. In anul 2002, Costel Corduneanu s-a retras din activitatea sportiva, insa deja era cunoscut ca lider al gruparii de numele careia avea sa se lege infractiuni grave de crima organizata.Clanul Corduneanu activeaza in Iasi, iar numele membrilor gruparii au ajuns celebre in toata tara si chiar peste hotare din cauza scandalurilor, a actelor de violenta si a furturilor.