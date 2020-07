Adrian Ionel, directorul suspendat al UNIFARM, acuzat ca a cerut mita 760.000 de euro pentru achizitii facute in pandemie, din nou la DNA

Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, Adrian Eugen Ionel ar urma sa fie confruntat cu denuntatorul din acest caz.Procurorii DNA investigheaza in cazul dosarului sefului Unifarm, Adrian Ionel, a cuzat de mai multe fapte de coruptie , achizitiile pe care compania de stat le-a facut de la societatea BSG Business Select, controlata de Simona Ciulavu, o femeie de afaceri care a fost condamnata in dosarul de crima organizata al interlopilor din clanul "Sportivilor", potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com.Este vorba de firma care a intermediat livrarea de echipamente medicale din Turcia pentru compania de stat Unifarm, potrivit unei investigatii jurnalistice realizate de Rise Project.- stire in curs de actualizare-