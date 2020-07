AEP: Proiect, dosarele de candidatura si listele de candidati se vor depune electronic, semnatura electronica este valabila

Avand in vedere ca au fost prelungite mandatelor autoritatilor administratiei publice locale in baza Legii 84/2020 care stabileste expres ca modalitate de depunere electronica a dosarelor de candidatura si a listelor de sustinatori la alegerile pentru autoritatiile administratiei. "Copiile propunerii de candidatura vor fi certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia si prin aplicarea stampilei, care se restituie depunatorului in termen de 24 de ore de la inregistrarea fiecarei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatura se afiseaza de catre biroul electoral de circumscriptie la sediul acestuia, la loc vizibil".Astfel, in proiectul AEP, avand in vedere termenul scurt ramas pana la data alegerilor locale din anul 2020, precum si "necesitatea asigurarii protectiei datelor cu caracter personal, precum si resursele tehnice si financiare aflate la dispozitia Autoritatii Electorale Permanente, observand ca la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local si functia de primar din aceeasi circumscriptie electorala, respectiv pentru candidaturile la consiliul judetean si presedintele consiliului judetean din aceeasi circumscriptie electorala, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor prezenta cate o singura lista de sustinatori", se mai arata in proiectul de hotarare.De asemenea, in documentul proiectului se mai precizeaza ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2020 prevede ca pentru "sustinerea valabila a unui candidat este suficienta semnatura electronica simpla sau semnatura electronica avansata, veridicitatea acestora fiind atestata de catre persoana care intocmeste lista sustinatorilor, avand in vedere faptul ca numai semnatura electronica calificata poate fi asimilata semnaturii olografe, singura care poate angaja raspunderea juridica a candidatilor, a reprezentantilor formatiunilor politice si a persoanelor care colecteaza datele si semnaturile sustinatorilor, intrucat, reglementarea intocmirii si depunerii electronice a documentelor de candidatura si a listelor de sustinatori nu poate fi disociata de reglementarea intocmirii si depunerii acestora pe suport de hartie".