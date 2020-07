Aeronave militare de lupta vor survola Capitala de Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene

"Monumentul va fi survolat de aeronave militare din dotarea Fortelor Aeriene Romane, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, aeronave civile din dotarea Scolii Superioare de Aviatie Civila si Aeroclubului Romaniei din subordinea Ministerului Transporturilor, o aeronava de transport pasageri din dotarea Tarom , aeronavele echipei independente de acrobatie aeriana Iacarii Acrobati, precum si aeronave civile din dotarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala Elie Carafoli", transmite Ministerul Apararii.Pe timpul ceremoniei vor evolua aproximativ 15 aeronave militare ale Fortelor Aeriene Romane de tip F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, IAR-330 Puma, IAR-99 Standard, IAR-99 Soim, 3 elicoptere tip Mi-17 si EC-135, o aeronava Cessna VC-560 apartinand Ministerului Afacerilor Interne, 3 elicoptere IAR-330 Puma ale Serviciului Roman de Informatii, o aeronava Tecnam 2006 si o aeronava Piper Seneca V apartinand Scolii Superioare de Aviatie Civila, 2 aeronave BN-2A Islander si o aeronava Beechcraft King Air 90 apartinand Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala Elie Carafoli, o aeronava B737 apartinand Tarom, 3 aeronave tip IAK- 52 apartinand echipei independente de acrobatie aeriana din Romania, 5 aeronave Extra 300 apartinand Aeroclubului Romaniei.Ceremonia va fi organizata in format restrans, cu respectarea limitarilor impuse pentru prevenirea si combaterea noului coronavirus Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene este sarbatorita, in fiecare an, la 20 iulie, cand este praznuit Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al pilotilor. La 17 iunie, in urma cu 110 ani, Aurel Vlaicu efectua primul zbor complet cu un aeroplan de conceptie proprie pe teritoriul Romaniei.