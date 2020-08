Aeronave romanesti si bombardiere strategice americane de tip B-52 au participat la exercitiul multinational Allied Sky 2020

Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Fortelor Aeriene Romane, exercitiul a avut drept scop intarirea masurilor de reasigurare ale Aliantei Nord-Atlantice in zona de Sud-Est a Europei, contribuind, de asemenea, la sporirea increderii Romaniei privind implicarea Statelor Unite ale Americii in asigurarea securitatii regionale.In spatiul aerian romanesc, exercitiul a fost coordonat de Componenta Operationala Aeriana din Statul Major al Fortelor Aeriene si de Fortele Aeriene Americane dislocate in Europa (USAFE) si a inclus misiuni de interceptare si escorta executate cu aeronave de tip MiG-21 LanceR si F-16 Fighting Falcon din dotarea Bazei 71 Aeriana de la Campia Turzii si Bazei 86 Aeriana de la Borcea, alaturi de o aeronava americana B-52 Stratofortress.Participarea aeronavelor romanesti la acest tip de activitati permite antrenarea personalului in executarea unor astfel de misiuni si contribuie la dezvoltarea cooperarii multinationale in domeniul aerian prin aplicarea unor proceduri comune, precizeaza sursa citata.