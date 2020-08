Aerostar Bacau devine Centru de Mentenanta pentru F-16

"Astazi, 07 august 2020, a fost semnat protocolul de colaborare intre Statul Major al Fortelor Aeriene si Compania S.C. Aerostar S.A., desemnata ca Centru de Mentenata aeronave F - 16, in acest fel contribuind la dezvoltarea si continuarea unei relatii de colaborare stranse dintre industria nationala de aparare si Ministerul Apararii Nationale.S.C. Aerostar S.A. cu o prezenta de peste 60 de ani pe teritoriul national si o istorie in cooperarea cu Fortele Aeriene Romane, prin participarea la programe de anvergura in domeniul aviatiei militare, desemnat Centru de Mentenanta aeronave F - 16, asigura concentrarea tuturor resurselor necesare intr-un singur centru de mentenanta pe teritoriul Romaniei, atat pentru regenerarea resursei cat si pentru modernizarea aeronavelor F-16.In contextul acordarii a 2% din P.I.B. catre bugetul Ministerului Apararii Nationale, viziunea strategica a Guvernului Romaniei este de a reconecta industria nationala de aparare la ritmul de dezvoltare tehnologica necesar participarii cu produse competitive la programele majore de inzestrare pe care le deruleaza Armata Romaniei", precizeaza ROAF, preluat de defenseromania.ro.In prezent, Romania are in dotare 12 aeronave F-16 preluate din Portugalia, iar altele cinci urmeaza sa ajunga in tara. In luna iunie, compania portugheza OGMA a anuntat ca doua aeronave din cele cinci pe care Romania le-a achizitionat au fost reparate si modernizate.Cele cinci aeronave vor avea aceeasi configuratie cu cele 12 aflate deja in dotarea Fortelor Aeriene Romane, respectiv M.5.2R, iar pachetul de bunuri si servicii include si modernizarea tuturor celor 17 avioane F-16 ale Armatei Romaniei la o configuratie superioara, respectiv M.6.X, precizeaza MApN.