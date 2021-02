Afirmatia premierului Citu: "Revenirea economiei in V este o certitudine"

"Economia Romaniei, performanta care spulbera estimarile apocaliptice! In trimestrul IV din 2020 economia Romaniei a crescut cu 5,3%!!! O performanta fantastica. Cea mai rapida revenire a economiei din istorie. Am promis. Am facut. Am avut dreptate. Revenirea economiei in V, o certitudine!", sustine Florin Citu, marti, intr-o postare pe pagina sa de Facebook El reaminteste ca in 2020 economia Romaniei, alaturi de cea globala, a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani.CITESTE SI: Premierul Citu, despre fondurile alocate Ministerului Sanatatii: "Multi oameni nu stiu sa citeasca un buget sau vor doar scandal" "Cu toate acestea, s-a contractat cu doar 3,9%. Am luat cele mai bune masuri din punct de vedere economic si am spulberat toate estimarile apocaliptice. Impreuna am reusit sa redresam economia si sa avem acest rezultat. Romania a performat in 2020 cu 5% mai bine decat estimarile initiale si in medie cu 2,5% mai bine decat toate estimarile publicate de institutiile internationale, CE, agentiile de rating si institutiile financiare", adauga Citu.Premierul puncteaza ca 2021 este anul reformelor si al investitiilor."Nu ne oprim aici. Anul acesta este anul reformelor si al investitiilor. Corectam 30 de ani de amanari si de populism. In acest prim mandat , de 4 ani, promit sa pun economia pe o traiectorie de crestere economica sustenabila si sa creez un mediu economic in care toti romanii au sansa de reusi", mai afirma Citu.