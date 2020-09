Agresorul care l-a batut cu bata si l-a lasat inconstient pe un barbat in scandalul din Rahova, retinut de politisti

"La data de 9 septembrie, in jurul orei 21.00, Sectia 19 Politie a fost sesizata prin apel la 112 cu privire la faptul ca pe o strada din sectorul 5 are loc un conflict intre trei persoane. La fata locului au sosit politistii care au identificat doi barbati, care ar fi fost implicati in conflict. Deoarece unul dintre barbati, de aproximativ 45 ani, a fost lovit la nivelul capului, a fost solicitat un echipaj medical, acesta fiind transportat la o unitate spitaliceasca pentru ingrijiri de specialitate", informeaza joi Biroul de presa al Politiei Capitalei.La scurt timp, politistii Sectiei 19 l-au identificat si pe al treilea barbat implicat in conflict, acesta fiind condus la sediul subunitatii pentru continuarea verificarilor."Scandalul dintre trei parinti din cartierul Rahova a pornit de la o cearta intre copii, care a degenerat in momentul in care unul dintre parinti a gasit de cuviinta sa foloseasca o bata pentru a-l lovi in zona capului pe un altul, un barbat de 45 de ani", potrivit Sindicatul Europol."Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri. In cauza, fata de un barbat de 45 de ani a fost luata masura retinerii, acesta urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere legala", arata sursa citata.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, cu barbatul in stare de retinere, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor