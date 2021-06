Alarma cu bomba la Teatrul Jean Bart din Tulcea. Apelantul a fost identificat in Bucuresti

Politistii din Tulcea au fost sesizati, marti, prin apel 112, de catre un cetatean, cu privire la faptul ca in interiorul Teatrului Jean Bart din municipiu, s-ar afla amplasata o bomba."La fata locului au fost dirijate mai multe echipaje de ordine publica si de rutiera care au asigurat si delimitat perimetrul. Totodata, o grupa specializata din cadrul SRI Tulcea-Compartimentul Pirotehnic a procedat la efectuarea de cercetari in interiorul cladirii. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca sesizarea nu se confirma", a transmis IPJ Tulcea.Sursa citata mentioneaza ca actiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Actiuni Speciale Tulcea, Inspectoratul de Jandarmi Tulcea si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Tulcea.De asemenea, apelantul a fost identificat de politisti in municipiul Bucuresti, iar in acest caz se fac in continuare cercetari.