Alba Iulia a depasit incidenta de noua cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Autoritatile nu iau in calcul carantinarea localitatii

Directia de Sanatate Publica Alba a prezentat, marti, situatia actualizata a incidentei cazurilor de COVID-19 pentru perioada 27 octombrie - 9 noiembrie, cand s-au inregistrat, in total, 2.060 de cazuri noi de coronavirus Cele mai multe cazuri sunt in mediul urban - 1.627 (incidenta 7,13), fata de rural - 433 cazuri (incidenta 2,86).In urban, cea mai mare incidenta a cazurilor noi este la Alba Iulia - 9,13, urmata de Cugir - 8,78, apoi Blaj - 8,28, Sebes - 7,99, Abrud - 5,09, Teius - 4,93, Ocna Mures - 3,84, Aiud - 3,72 si Baia de Aries - 3,12. Orasul Zlatna are 2,74, iar Campeni - 2,27.In mediul rural, cele mai multe cazuri sunt in urmatoarele comune: Cut - 12 cazuri - 9,34, Rosia Montana - 21 cazuri - 7,66, Livezile - 9 cazuri - 7,26, Cricau - 14 cazuri - 6,94, Calnic - 13 cazuri - 6,48, Ciugud - 21 cazuri - 6,42 si Cergau - 10 cazuri - 6,13.Autoritatile nu iau, deocamdata, in discutie carantinarea localitatilor cu incidenta mare a infectiilor. In ultimele 24 de ore, in judetul Alba s-au inregistrat 195 de noi cazuri de COVID-19.In total de la inceputul pandemiei 6813 de persoane au fost confirmate pozitiv pentru COVID-19. 4.062 persoane au fost declarate vindecate si s-au inregistrat 182 decese. Luni, in Alba au fost prelucrate 962 de probe, (478 la DSP si 484 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in judet a ajuns la 109.722.