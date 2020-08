Alba: Un copil de 6 ani a fost ranit grav dupa ce a fost lovit de o masina

"Din primele cercetari rezulta ca acesta s-ar fi angajat in traversare prin loc nepermis si fara sa se asigure. Cercetarea la fata locului este in plina desfasurare", a transmis Inspectoratul de Politie Judetean Alba.La randul lor, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba au anuntat ca Statia de Pompieri Cimpeni a actionat pentru acordare de prim ajutor la un accident rutier, eveniment in care un copil a fost lovit de un autoturism."La momentul actual, copilul este inconstient, respira si prezinta multiple hematoame la nivelul capului. A fost preluat de echipajul SMURD si se indreapta spre CPU Cimpeni. A fost solicitat si un elicopter SMURD pentru a prelua copilul", au precizat cei de la ISU.