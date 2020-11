VIDEO Votant platit in Republica Moldova: "Am votat dar nu ne-au pus stampila". Organizator: "O sa primiti banii si fara ea"

"Am trecut in graba, am votat si nu ne-au pus stampila", afirma cei doi, in limba rusa."O sa va dea banii si fara stampila", i-a asigurat acesta.Imaginile mai arata si cum oamenii sunt platiti, iar organizatorul grupului le cere sa nu formeze cozi, ca sa nu fie observati.Citeste si: VIDEO Alegeri Republica Moldova Trupe speciale mobilizate pe Nistru: "Separa transnistrenii care vin la vot de patriotii veterani"