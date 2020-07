Alegeri in Croatia: Uniunea Democrata Croata, partidul conservator al premierului Andrej Plenkovic, victorie la alegerile parlamentare

Dupa numararea aproape a tuturor sufragiilor, HDZ a obtinut 66 dintre cele 151 de mandate parlamentare si ar putea avea nevoie doar de sustinerea unor partide mai mici pentru a forma o majoritate.Miscarea pentru Patrie si-a asigurat 16 locuri in parlament. Formatiunea este condusa de fostul cantaret Miroslav Skoro, un politician predispus la controverse ceea ce va face foarte probabil ca Plenkovic sa nu formeze o coalitie guvernamentala cu acest partid.Miscarea Candidatilor Independenti (MOST) a obtinut opt mandate, iar Mozemo ('Putem') sapte. Celelalte 13 mandate au revenit unor partide mai mici si reprezentantilor minoritatilor etnice.Partidul Social-Democrat (SDP) a suferit o infrangere devastatoare, coalitia RESTART, condusa de SDP, urmand sa detina doar 41 de locuri in parlamentul de la Zagreb.Presedintele sarb Aleksandar Vucic l-a felicitat pe premierul croat Andrej Plenkovic pentru victoria HDZ in scrutinul legislativ desfasurat duminica si a subliniat ca inca exista potential pentru imbunatatirea relatiilor dintre Belgrad si Zagreb."Ii felicit pe Andrej Plenkovic si HDZ pentru victoria lor convingatoare. Sunt increzator ca este loc pentru imbunatatirea relatiilor dintre Serbia si Croatia", a scris Vucic pe Twitter Victoria HDZ a fost salutata si de premierul sloven Janez Jansa. Cotidianul sloven Vecer a remarcat ca marea surpriza este rezultatul obtinut de miscarea Mozemo si a avertizat ca in pofida rezultatului obtinut de conservatorii premierului Plenkovic, Croatia ar putea sa aiba un guvern instabil.Un alt cotidian sloven, Dnevnik, a apreciat insa ca gratie victoriei sale convingatoare Andrej Plenkovic se afla intr-o pozitie confortabila si dispune de suficient spatiu de manevra pentru a forma un guvern functional si stabil.