UPDATE: Alerta cu bomba la Ministerul Transporturilor. In bagajul suspect din curte nu au fost gasite substante periculoase

In geanta nu au fost gasite obiecte sau substante periculoase"O echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii se afla la Ministerul Transporturilor, dupa ce autoritatile au fost alertate cu privire la existenta unui bagaj suspect in curtea Ministerului Transporturilor", informeaza SRI.Potrivit sursei citate, actiunea a fost demarata in urma unui apel la 112, in jurul orei 11:00.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 3 Politie, precum si ai Brigazii Rutiere, care au dispus restrictionarea traficului pietonal si rutier in zona, a informat Politia Capitalei.