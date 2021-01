Alerta cu bomba la o fabrica AstraZeneca unde este produs vaccinul contra COVID-19. "Am auzit o explozie in cursul diminetii"

Totul a pornit de la un pachet suspect care a ajuns in mod misterios in interiorul ei, toti oamenii fiind evacuati. Producatorul vaccinurilor a declarat ca a fost sfatuit de autoritati sa evacueze cladirea, potrivit BBC Premierul Mark Drakeford a declarat ca atat politia, cat si armata , fac cercetari. In plus, la fata locului a ajuns si o echipa de genisti.Un colet suspect a ajuns in aceasta dimineata la fabrica.John Roberts, patronul unei companii care are sediul langa fabrica cu pricina, a declarat ca a auzit o explozie in decursul diminetii, dar nu si-a dat seama de unde vine zgomotul."Am auzit o explozie. Am iesit afara, dar nu am vazut nimic. In scurt timp, politia a venit, a blocat drumul si a inceput sa caute in tufisuri", a declarat John Roberts.Citeste si: