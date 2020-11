Alerta emisa de Romania le nivel european: masti care poarta marcajul CE, dar sunt neconforme, puse in vanzare pe piata

"Alerta emisa de Romania - RAPEX: Produsul poarta marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protectie de catre un organism competent. Prin urmare, este posibil ca produsul sa nu indeplineasca cerintele in materie de sanatate si siguranta si, prin urmare, sa nu fie protejat in mod corespunzator in cazul in care nu este combinat cu masuri suplimentare. Produsul nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149", a notat Anghel, sef al Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana ANPC.Recent, ANPC a retras de la comercializare peste 31 de milioane de masti de protectie, in urma controalelor realizate la nivel national pe piata acestor produse.Presedintele institutiei, Eduardt Cozminschi, a precizat pe 5 noiembrie, intr-o conferinta de presa, ca acele peste 31 de milioane de masti au fost retrase de la comercializare pana la remedierea deficientelor, iar alte 90.000 de masti au fost retrase definitiv in urma deficientelor constatate.Potrivit acestuia, una dintre abaterile constatate in ceea ce priveste comercializarea mastilor a fost lipsa marcajului "CE" - certificat de conformitate agreat de Uniunea Europeana."Printre abaterile pe care le-am gasit, acestea sunt privitoare la informare partiala sau totala, am descoperit ca nu a fost aplicat marcajul CE, deci produsul nu corespunde normelor europene, nu a fost certificat de o autoritate recunoscuta pe plan european, nu au fost insotite de certificate de conformitate, nu au indicatii de utilizare, nu au indicatii de manipulare sau de inmagazinare. De asemenea am gasit si multe abateri de practici comerciale incorecte, astfel incat prin anumite denumiri consumatorul era indus in eroare sa cumpere acel produs in ideea ca ii asigura o protectie a sanatatii. Aceste masti (arata catre un pachet de masti retrase de la comercializare, n.r.) nu au un certificat de conformitate care a fost agreat de catre Uniunea Europeana. Ele poate sunt bune, nimic de spus, dar in momentul in care nu au un astfel de certificat, deci nu se poate aplica CE-ul pe ele, nu pot fi vandute in Romania", a mentionat atunci presedintele ANPC.Sistemul RAPEX reprezinta un sistem de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase intre Comisia Europeana si Statele Membre ale Uniunii Europene.