Alerta in SUA: In reteaua de apa care ajunge la 58.000 de persoane s-a descoperit o amiba care se hraneste cu creierul uman

Microbul care provoaca o forma rara de encefalita a fost depistat in reteaua de apa care ajunge la 58.000 de persoane, relateaza The Independent Amiba care se hraneste cu creierul uman a fost descoperita in 1962. De atunci, 145 de oameni au fost infectati in Statele Unite si doar patru dintre ei au supravietuit.Printre simptomele infectarii sunt durerile de cap, voma si febra.