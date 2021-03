Alerta pentru trei tipuri de masti de protectie neconforme, inclusiv unele pentru copii. Riscurile la care se expun cei care le poarta

Mastile neconforme se comercializau sub brandurile Elmed, Ouke si Maiken, acestea din urma fiind destinate copiilor. Produsele nu erau certificate de o institutie care are abilitati in acest sens si este posibil sa nu ofere protectia dorita, se arata in alertele publicate pe site-ul Comisiei Europene.Pana in acest moment, Romania este autoarea a 25 de alerte referitoare la mastile comercializate in spatiul UE.CITESTE SI: Doua cazuri de infectare cu tulpina sud-africana de coronavirus in Romania. "Din pacate, acum avem un motiv in plus de ingrijorare" "Avem toleranta zero fata de practicile incorecte ale unora dintre operatorii economici. Suntem extrem de vigilenti in toate cazurile care prezinta un pericol potential pentru viata si sanatatea consumatorilor romani", a declarat Claudiu Dolot, presedintele ANPC.Potrivit comunicatului, ANPC se afla in permanenta alerta in ceea ce priveste piata de bunuri si servicii, mai ales cele absolut necesare in aceasta perioada marcata de pandemia Covid-19.ANPC ii avertizeaza inca o data, pe aceasta cale, pe operatorii economici din domeniu ca, inainte de a introduce la comercializare astfel de produse, sa consulte site-urile ANPC si pe cel al Comisiei Europene pentru a se asigura ca acestea nu figureaza la capitolul "produse interzise comercializarii", astfel incat ca actul comercial sa se desfasoare conform prevederilor legale, cu respectarea drepturilor consumatorilor.