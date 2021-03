Alexander Nanau, regizorul documentarului "Colectiv": "Victimele inca asteapta ca justitia sa-si faca datoria"

"Nimeni nu a fost condamnat, victimele continua sa astepte o compensatie si sistemul judiciar pare ca merge in ritmul sau propriu", constata regizorul filmului documentar care poate fi vizionat pe HBO si a fost selectat pe lista scurta a productiilor cinematografice propuse pentru o nominalizare la premiile Oscar la categoriile "cel mai bun documentar" si "cel mai bun lungmetraj international".Descriind documentarul drept o pledoarie pentru jurnalismul de investigatii ce reproduce imaginea celei mai mari crize politice si sanitare din istoria recenta a Romaniei, agentia spaniola de presa noteaza ca pelicula prezinta istoria din spatele incendiului care a avut loc in anul 2015 in clubul Colectiv din Bucuresti, soldat cu un bilant initial de 27 de morti si 180 de raniti In lunile urmatoare, 37 dintre raniti au murit in mod straniu in spitale , ceea ce a condus la o investigatie despre posibile neglijente care in final a relevat o frauda masiva si un sistem corupt, mai scrie agentia EFE, amintind ca evenimentele au declansat proteste de strada care au fortat demisia prim-ministrului de la acea vreme.Desi marturiseste ca nu crede ca filmul sau ar putea ajuta sa li se faca dreptate victimelor, Alexander Nanau spera ca el "va servi drept referinta ca a existat un moment in care tinerii au spus gata cu coruptia" si considera ca "acest caz a reprezentat un punct de inflexiune in istoria Romaniei".CITESTE SI: Alexander Nanau, regizorul filmului Colectiv, refuza Medalia "Meritul Cultural" conferita de Klaus Iohannis: "Cred ca este cel mai cinic moment" "In tarile postcomuniste si postfasciste, precum Romania sau Spania, mostenirile cantaresc inca greu. Problema este ca in continuare exista politicieni care nu inteleg munca lor ca pe un serviciu pentru cetatean, ci ca pe o modalitate de a avea putere si de a se imbogati", remarca regizorul, solicitat de reporterul spaniol sa aprecieze care dintre cele doua tari, Romania si Spania, sunt mai predispuse la coruptie "Pe de o parte, cred ca tendinta coruptiei este aceeasi peste tot. Un exemplu, in urma cu cativa ani un deputat german a fost acuzat ca a furat sute de mii de euro. Diferenta este ca in Germania parlamentul i-a retras imediat imunitatea pentru a fi judecat. In Romania, cand se intampla asa ceva, deputatii se folosesc de imunitatea lor si sistemul judiciar nu ii poate judeca", explica Alexander Nanau.Intrebat pe care dintre cele doua categorii ale Oscarului ar dori sa le castige, regizorul a raspuns ca ar dori-o pe oricare in aceeasi masura, adaugand ca pentru el "cele mai importante in atentia pe care o primeste aceasta pelicula sunt victimele care asteapta de cinci ani sa li se faca dreptate".