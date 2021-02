Opinie de bun simt in replica la postarea lui Dragos Bucur: "De ce sa risc, fie si macar 0,0001%, sa infectez pe cineva? Nu e doar despre mine aici"

Alexandru Pomana a scris o postare pe Facebook, ca replica la postarea lui Dragos Bucur, prezentatorul emisiunii "Visuri la cheie" de la ProTV, care a anuntat pe reteaua de socializare ca nu se vaccineaza si ca nu poarta masca, prin care transmite ca nu intelege oamenii care decid sa nu poarte masca in conditii pandemice, tinand cont ca astfel se reduce riscul de a infecta pe cineva.Mai mult, Alexandru Pomana mai spune ca, atunci cand o persoana publica face astfel de afirmatii, sunt percepute ca un indemn."Dar pentru mine e simplu: avem o pandemie. Aproape am ajuns sa nu mai stim oameni care NU au avut Covid. Majoritatea au trecut cu bine si usor, dar, bai, unii nu. Cei cu mai putin noroc s-au chinuit ceva, unii, si mai fara noroc, ce sa vezi, au mai si murit.Masca protejeaza. Pana trece mizeria, e parte din arsenalul cu care ne luptam. PAI SI ATUNCI CUM SI DE CE SA NU O PORT? De ce sa risc, fie si macar 0,0001%, sa infectez pe cineva? Ca nu e doar despre mine aici. Mai mult, persoana publica fiind, sa indemn, indirect, la a nu purta masca?!Dl Bucur vorbeste azi despre libertatea de exprimare. Da, e liber sa zica ce vrea. Si eu sunt liber sa il injur. Ca asa ma mai exprim eu. Vad si voci cum ca nu e ok sa linsezi public pe cineva pentru o parere. Si aici e alta discutie. Pana unde e voie sa aiba cineva o parere? Ca si Hitler, exemplu extrem, la inceput a avut pareri. Si, revenind la linsaj masiv, ca nu e ok sa sarim toti, ce ar trebui sa facem? "Bah, deja l-au injurat doi, hai ca nu e ok, noi injuram in gand"", scrie Alexandru Pomana pe Facebook.