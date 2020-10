Alexandru Rafila: "Avem 3-4 decese la 100.000 de locuitori. Am revenit pe locul intai in Europa"

"Avem trei, patru decese la 100.000 de locuitori, am revenit pe locul intai in Europa. Si asta este ingrijorator pentru ca cu cat numarul de cazuri va creste, cu siguranta aceasta proportie de decese nu va putea sa scada si o sa apara probleme foarte serioase", a avertizat Alexandru Rafila, la Antena 3.Rafila spune ca ceea ce a adus tara in acest punct este calitatea serviciilor medicale."Numai timpul ne va demonstra si o sa vedem peste o saptamana, doua daca aceasta crestere se stabilizeaza si eventual incepe sa scada numarul de cazuri. Acela va fi momentul adevarului, trebuie sa vedem efectul masurilor in viata reala. Trebuie sa intelegem ca si oamenii au o limita de tolerabilitate. Nu poti sa tolerezi la nesfarsit o masura care iti modifica viata de zi cu zi. Mai degraba convingerea si parteneriatul cu oamenii este acela care poate sa rezolve o problema", a mentionat Alexandru Rafila."Nu poti sa pui pe cineva sa urmareasca populatia, ca sa vada cine poarta masca si cine nu"Profesorul a precizat ca utilizarea mastilor in spatii deschise se va realiza daca oamenii inteleg pericolul si vor sa faca acest lucru."Nu poti sa pui pe cineva sa urmareasca populatia, ca sa vada cine poarta masca si cine nu. Trebuie sa existe colaborarea populatiei si specialistii de la Grupul de Comunicare Strategica probabil ca ar trebui sa lucreze mai intens pe zona de comunicare si explicare. Nu pot sa leg aceasta crestere de alegeri, pentru ca am avut 2.000 de cazuri pe zi in primele zile care au urmat alegerilor, deci nu a fost un efect direct. Sa asteptam sa vedem ce se intampla saptamana asta si puteam sa avem o concluzie mai apropiata de adevar", a mentionat Alexandru Rafila.