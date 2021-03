Alexandru Rafila: Al treilea val va mai dura circa 45 de zile. Probabil ca la toamna putem intra intr-o zona de normalitate

"Daca guvernul actual isi schimba abordarea si reuseste sa-si transforme populatia in partener, inclusiv celelalte forte politice, ca pana la urma nu cred ca cineva are dorinta ca lucrurile sa mearga prost, cel putin ma gandesc la mine, eu am dorinta ca lucrurile sa mearga bine, indiferent ca esti in zona politica sau in afara ei. (...)Eu cred ca aceasta evolutie nefavorabila a numarului de cazuri, a suprasolicitarii sectiilor medicale si asa mai departe va mai dura circa 45 de zile, asa zisul al treilea val, iar o solutie legata de revenirea la o viata normala o putem obtine in toamna, la sfarsitul lunii septembrie, octombrie, daca campania de vaccinare va continua sa functioneze bine din doua puncte de vedere: primul, cresterea capacitatii de vaccinare la minim 100.000 de persoane pe zi inclusiv sambata si duminica (...) si al doilea sa avem aderenta la vaccinare, pentru ca e un pericol evident daca oamenii vor fi prost informati, mintiti, tensionati si asa mai departe exista acest risc al lipsei de aderenta la vaccinare, adica degeaba ai vaccin daca oamenii nu se vaccineaza", a declarat Alexandru Rafila marti seara, la Prima Tv.El a precizat ca "probabil ca toamna putem sa intram intr-o zona de normalitate" daca aceste doua conditii vor fi indeplinite.Acesta a subliniat importanta comunicarii in ceea ce priveste masurile luate si gestionarea pandemiei, Alexandru Rafila a sustinut de asemenea ca exista studii care arata ca vaccinul AstraZeneca ofera protectie mai buna pentru tulpina din Brazilia a virusului si a pledat pentru imunizare, indiferent de ser.