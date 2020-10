Alexandru Rafila: "Daca discutam de datele de acum, da, s-ar putea organiza alegerile"

"Daca discutam de datele de acum da, s-ar putea organiza alegerile, pentru ca alegerile propriu zise, deci procesul de votare, nu este neaparat un proces care sa duca la riscuri suplimentare, sa spunem, fata de o activitate obisnuita, cotidiana, nu asta este problema. Problema este in zona procesului electoral si procesului post-electoral, cand oamenii initial ar trebui sa interactioneze, ar trebi sa discute problemele legate de programele de guvernare, de solutiile pe care le au partidele pentru diversele zone sociale sau economice si lucru asta sigur ca intensifica contactele si asa mai departe", a afirmat Alexandru Rafila, marti seara, intr-o emisiune la TVR.El a invocat adunarile publice de dupa alegerile locale afirmand ca, alaturi de campanie, acestea au "un impact" asupra sanatatii publice."Avem si elementul legat de semnificatia alegerilor, pentru ca alegerile sunt un mecanism democratic, care trebuie sa determine, sa incurajeze oamenii sa participe la vot, or asta cred ca este principala problema, hotararea cetatenilor de a participa fara temeri, fara retineri la procesul electoral", a adaugat Rafila. Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Romania nu e pregatita sa intre in campanie electorala in doua saptamani, in contextul cresterii zilnice a numarului de infectari cu noul coronavirus In 15 octombrie, Marcel Ciolacu a declarat ca atributul organizarii alegerilor revine Guvernului si mai nou si presedintelui Klaus Iohannis care vrea acest scrutin pe 6 decembrie, pentru a avea un Parlament legitim.Liderul PSD a adaugat ca "nu poti sa sa discuti despre un Parlament legitim cand ai peste 4.000 de infectari, pentru ca nu vine lumea la vot".