Alexandru Rafila, despre inceputul anului scolar: Trebuie masuri flexibile. Copiii trebuie sa fie cat mai aproape de viata lor scolara reala care presupune si interactiune

"Trebuie masuri flexibile, nu exista doua scoli la fel. Riscul epidemiologic nu e similar. Am scoli unde am 15 elevi intr-o clasa, am scoli unde am 40 de elevi intr-o clasa. Deci fiecare scoala ar trebui sa poata sa isi organizeze un program de invatamant care sa fie corelat cu posibilitatile si cu evaluarea de riscuri din scoala respectiva. Ar trebui sa le dam doua - trei - patru variante, iar una dintre ele sa fie adoptata de o anumita scoala", a declarat, vineri seara, la Digi 24, Alexandru Rafila, intrebat despre nceperea anului scolar.Acesta a explicat cum vede derularea cursurilor: "Cred ca o clasa ar trebui sa aiba 15 elevi. Bancile sau mesele la care sunt asezati acesti elevi ar trebui sa fie undeva la 1,5 metri una de cealalta. Cred ca este important sa limitam, cat este posibil, interactiunea copiilor din clase diferite, pentru ca daca apare intr-o clasa un caz, sa nu mai avem niciun fel de problema. Copiii pot sa iasa din clasa, dar sa gasim o solutie de decalare a pauzelor si lucrul acesta cred ca este perfect posibil, nu este o problema, iar variantele ar trebui sa existe cel putin trei variante din punctul meu de vedere, sa fie flexibil si sa adaptam programul scolar in functie de riscul, de modul de functionare si de adresabilitatea din fiecare scoala. Scolile care au un numar mic de elevi si pot sa respecte aceste conditii, pot sa isi desfasoare programul normal fara niciun alt fel de probleme, in afara de igiena, distanta, masca. Sigur, cadrele didactice trebuie sa poarta masca. Copiii permanent sau doar in pauza. Bineinteles triajul epidemiologic la intrarea in scoala".Potrivit acestuia, exista si varianta orelor online."Evident este varianta sa ai invatamant online, o saptamana sau 2-3 zile, 2-3 zile cu prezenta in scoala sau exista alte scoli care isi pot prelungi programul si pot separa elevii. In orice caz, aceste clase mari cu 30 - 35 - 40 de elevi, cu siguranta nu vor putea functiona in aceasta structura. Acesti copii trebuie sa fie cat mai aproape de viata lor scolara reala care presupune si interactiunea cu ceilalti copii, adica sa nu incercam sa ii transformam in niste cititori de tablete. Ei trebuie sa interactioneze unul cu celalalt. O sa mai limitam, nu o sa interactioneze cu colegii din alt an, spre exemplu, dar copii din aceeasi clasa trebuie sa fie colegi, sa discute unul cu celalalt", a mai declarat medicul Alexandru Rafila.Acesta considera ca lucrurile trebuie pregatite inca de pe acum.In anul scolar 2019 - 2020, cursurile au fost suspendate inca din 11 martie.