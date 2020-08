Alexandru Rafila, despre intoarcerea elevilor in salile de clasa din toamna: Inceperea scolii va fi conditionata de ce fac autoritatile locale in aceasta perioada

"E bine ca exista mai multe variante pentru ca scolile sunt diferite, numarul de elevi dintr-o clasa este diferit si atunci si alicarea modului in care aceste scoli vor incepe activitatea trebuie individualizat. Sunt judete unde circulatia virusului este foarte redusa, si sigur acolo activitatea ar putea sa se apropie de normal spre deosebire de alte zone, unde lucrurile sunt diferite. Aceste planuri de invatamant ar trebui sa fie modificabile in timp. [...] Si intr-o perioada de transmisibilitate crescuta scoala sa se faca online. Cred ca trebuie sa lucram impreuna la niste variante destul de amanuntite care sa fie aplicabile in functie de contextul local. In ceea ce priveste pregatirea efectiva, eu nu pot sa va dau un raspuns, pentru ca gradul de pregatire al fiecarei scoli nu este cunoscut, ar trebui sa mergi pe teren ca sa tragi o concluzie. Cred ca inceperea scolii va fi conditionata de ce fac autoritatile locale in aceasta perioada", a spus Alexandru Rafila.