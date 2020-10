Alexandru Rafila sustine ca intr-o zi cu 4.000 de cazuri diagnosticate, in Romania se imbolnavesc 40.000 de persoane

Prin urmare, la 4.000 de cazuri diagnosticate, in realitate se imbolnavesc in Romania 40.000 de oameni."Este o situatie care se intalneste in toate tarile. Deci nu este o situatie particulara pentru Romania. Intotdeauna numarul de cazuri si sunt studiile acelea de seroprevalenta care arata ce proportie de populatie a trecut prin boala, arata ca intre numarul de cazuri diagnosticat si numarul de persoane care au trecut prin boala exista un raport de 1 la 10. Deci inseamna, daca vreti o stire pe care sa o dati in acest moment, inseamna ca intr-o zi in care noi avem 4.000 de cazuri diagnosticate, in realitate in Romania se imbolnavesc 40.000 de persoane", a afirmat Alexandru Rafila, intrebat intr-o conferinta de presa joi daca isi mentine declaratia potrivit careia numarul real de cazuri ar fi de 10 sau 20 de ori mai mare decat cel raporat in statisticile oficiale.Acesta a adaugat ca "este aceeasi situatie si acum, dar repet nu este o situatie particulara pentru Romania este o situatie generala pentru toate tarile, pentru ca discutam de o pandemie, o boala care se manifesta practic pe tot globul in acest moment".Alexandru Rafila a anuntat joi ca se va inscrie in PSD si va candida pe lista partidului la alegerile parlamentare. El va deschide lista formatiunii la Camera Deputatilor, in Bucuresti.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, joi, 4.013 noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 168.490. Cele mai multe cazuri noi sunt in Bucuresti - 777, urmat de Cluj - 227, Iasi - 200, Timis - 175, Bacau - 150, Prahova - 137, Brasov-130, Sibiu - 129, Alba - 126, Mures - 123, Suceava - 116, Galati - 114, Ilfov - 101. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat si 73 de decese, bilantul fiind de 5.674. In prezent, 721 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva.