Alexandru Rafila, despre posibila crestere a numarului de cazuri dupa inceperea scolii: Daca o sa fie o crestere de 10-20%, va fi suportabila de sistemul de sanatate

""Nu imi place sa fac aprecieri legate de cifre, ma intereseaza trendul, daca e ascendent, sa vedem unde curba de crestere se aplatizeaza si sa vedem daca sunt masuri care pot scadea acest trend. Sunt de acord ca odata cu inceputul scolii se va inregistra un numar de cazuri in crestere, dar dupa 10-15 zile. Depinde cat de importanta e aceasta crestere si cine sunt persoanele bolnave, daca sunt cu comorbiditati, sau adulti tineri, sau copii. Daca o sa fie o crestere de 10-20%, va fi suportabila de sistemul de sanatate. Daca numarul de cazuri se dubleaza, de exemplu, atunci situatia se schimba radical", a declarat Alexandru Rafila, potrivit Mediafax.Reprezentantul Romaniei la OMS spune ca este important de vazut daca numarul mare raportat miercuri este un trend sau o intamplare."Nu trebuie sa intram in panica. Vor exista intotdeauna zile in care s-au concentrat multe cazuri pozitive si asta este una din ele. Vedem daca e intamplare sau trend, e foarte important. Al doilea comentariu pe care il am este faptul ca suntem la jumatatea lui septembrie si daca se confirma numarul de cazuri se datoreaza faptului ca in primele zile din septembrie multi s-au intors din concediu", mai sustine reprezentantul Romaniei la OMS.Miercuri a fost inregistrat un nou record negativ de infectii cu coronavirus . Au fost raportate 1.713 cazuri, cu peste 200 de cazuri mai mult decat precedentul record de pe 27 august, cand au fost raportate 1.504 cazuri noi.