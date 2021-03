Alexandru Rafila: Vacanta elevilor de o luna e o solutie de compromis

"In Franta se inchid scolile, parintii sunt ingrijorati. In Romania sunt inchise de un an de zile scolile. Noi ne miram de Franta. Acum s-a ajuns intr-o situatie limita, in acest moment. Sigur, la noi nu sunt inchise, merg copiii in vacanta", a declarat Rafila la Digi24, miercuri seara.Intrebat daca luna de vacanta este justificata, Alexandru Rafila a raspuns ca este o solutie de compromis.CITESTE SI: Cand ar putea persoanele vaccinate cu doua doze sa renunte la masti. Raspunsul lui Valeriu Gheorghita "Parerea mea este ca e o solutie de compromis pe care a gandit-o ministrul Educatiei. Eu nu sunt adeptul intreruperii pentru o perioada asa lunga a activitatii copiilor. Argumentul dansului este rezonabil. Spune ca daac vom intra in perioada aceasta de 4 saptamani de vacanta, exista o speranta ca in luna mai copiii sa revina la cursuri si sa poata sa isi incheie activitatea pana la jumatatea lunii iunie", a declarat Rafila.Cei mai multi dintre elevi intra din 2 aprilie in vacanta pana in 4 mai.