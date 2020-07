Alianta fara cap

Rezistenta de aproape trei decenii in politica a ambilor se datoreaza totusi unor talente indiscutabile. Capacitatea incredibila de a digera si produce rahat impreuna cu determinarea de a fi prostovani cu prestanta si actori penibili sunt stridente la amandoi.Desi Alianta USR PLUS in mod normal ar fi trebuit sa fie favorita clara a urmatoarelor alegeri cel mai probabil va reusi doar cu foarte mult noroc sa castige doua, trei mandate de primari in orase importante si sa treaca de 15% la alegerile parlamentare. Asta desigur in conditiile in care lucrurile nu se vor schimba dramatic in felul in care este condusa Alianta, un lucru foarte putin probabil datorita sectarizarii rapide a celor doua partide care o compun.O examinare la rece a alegerilor urmatoare pare a fi imposibila pentru cea mai mare parte a sustinatorilor Aliantei, dealtfel singurului partid care ar avea o sansa sa reformeze o clasa politica catastrofala.Dupa o serie de gafe care in mod normal ar fi rupt gatul oricarui partid, Alianta pare sa fi reusit sa prezinte multi candidati buni si cativa exceptionali pentru alegerile locale.Din nefericire strategia de dat in gropi cu un entuziasm demn de un partid construit in numele lui Sisif pare sa fie crezul principal al Aliantei. Liderul USR este un om politic mort care in ciuda calitatilor lui indiscutabile a reusit sa devina un balast pentru partid. Lipsit de carisma si cu o comunicare execrabila pentru asteptarile (ce e drept exagerate) ale sustinatorilor si criticilor lui, Dan Barna are mari sanse sa redevina un consultant relativ anonim, dar prosper pe fonduri europene.Comunicarea celuilalt lider al Aliantei, Dacian Ciolos este in toate partile si nu rar incredibil de plictisitoare. Trecutul de birocrat european poate justifica postarile tehnice sau incercarile nereusite de umor hatru, dar ceea ce ma sperie este lipsa aproape totala a sanctionarii gafelor nenumarate pe care le face PNL-ul.Mersul in alegeri impreuna cu PNL-ul nu are cum sa ajute cu nimic Alianta. Cea mai mare sansa de castig a Aliantei in afara Bucurestiului sunt la Timisoara si Brasov unde ambii primari sunt niste blesteme liberale.Visul de a ajunge un eventual vice-prim ministru al domnului Barna si nevoia de sustinerea a grupului liberalilor romani pentru succesul lui Dacian in cazul foarte probabil de o candidatura la pozitia de sef al Parlamentului sau al Comisiei Europene vine din pacate impotriva interesului Aliantei in acest moment. Decenta exagerata a sefului Renew este castigatoare la Bruxelles, dar pierzatoare la Bucuresti.Strategic nu are sens parteneriatul cu PNL-ul, parteneriat care a fost foarte agresiv si deloc dezinteresat cerut de PNL si televiziunile aservite PSD-ului. PSD-ului ii convine sa fie singura alternativa la PNL, USR, PLUS, pentru ca in acest fel va trece in mod sigur de 30%. Asa poate spera ca impreuna cu partidul tuturor ciurucurilor foste PSD-iste al domnului Ponta, ALDE UDMR , minoritatile nationale, Antena 3, Romania TV si Realitatea TV sa poata sa formeze un alt guvern de sociopati si prostovani capabil sa fericeasca baronii PSD din ce in ce mai flamanzi si nervosi.PNL-ul va fi foarte fericit si el sa nu fie atacat de USR si sa poata sa se pozitioneze ca singurul partid de dreapta capabil sa conduca o guvernare. Baronii PNL-ului sunt si ei fericiti cu aceasta alternativa, iar multi smecheri din PSD stiu ca vor avea o viata usoara si imbelsugata cu fostii lor colegi din USL. Domnul Chirica de la Iasi si domnul Negoita de la sectorul 3 sunt exemplele cele mai cunoscute.Chiar daca in parteneriat cu PNL-ul Alianta ar castiga cateva primarii acest lucru nu ar ajuta cu nimic castigarea unui numar important de mandate in Parlament. Este foarte, foarte improbabil ca oricare din primariile care pot fi castigate cu ajutorul PNL-ului primarii propusi de Alianta sa poata sa aiba majoritatea consilierilor. Consilierii PNL nu vor avea niciun motiv sa ajute un primar al Aliantei pentru ca asta ar slabi puterea PNL-ului. Fara o sansa la guvernare este putin probabil ca Alianta sa poata sa convinga consilierii PNL sau PSD sa le sustina planurile de reforma.Solutii sunt, dar nici una nu poate fi pe placul conducerii actuale a Aliantei. Nu decenta, loialitatea sau supusenia vor castiga alegerile, ci curajul si abilitatea de a expune cat mai strident putreziciunea si ineptitudinea clasei politice vechi.Lucru care din pacate nici domnul Barna, nici Dacian nu se pricep sa o faca si nici nu par foarte interesati sa invete cum ar putea.