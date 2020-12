Primele concerte anuntate in Bucuresti pentru vara lui 2021: Alice Cooper, Joe Perry si Johnny Depp

Concertul, care va fi al doilea sustinut de trupa in Capitala, este programat sa aiba loc pe 31 august 2021, la Romexpo, potrivit unui anunt facut de organizatori pe Facebook Primele 500 de bilete din fiecare categorie au preturi promotionale si vor putea fi cumparate incepand cu 14 decembrie, ora 10:00. In total, vor fi puse in vanzare 10.000 de bilete.The Hollywood Vampires a lansat in vara lui 2019 al doilea album de studio, "Rise", alcatuit in mare parte din compozitii proprii.The Hollywood Vampires a fost fondat in 2015. A lansat albumul omonim, de coveruri, in luna septembrie a aceluiasi an, un tribut adus grupului cu care Alice Cooper obisnuia sa consume alcool in anii '70, din care faceau parte, printre altii, John Lennon, Keith Moon, Marc Bolan si Harry Nilsson. Pentru acest disc, trupa a colaborat cu artisti precum Slash, Paul McCartney, Brian Johnson si Dave Grohl.Trupa a concertat la Bucuresti in 2016, cand membrilor fondatori - Alice Cooper, Joe Perry (Aerosmith) si actorul-muzician Johnny Depp - li s-au alaturat Robert DeLeo (Stone Temple Pilots), Matt Sorum ( Guns N' Roses si Velvet Revolver), Tommy Henriksen (Alice Cooper Band) si compozitorul si multi-instrumentistul Bruce Witkin.Henriksen face parte din lineup-ul actual al grupului.