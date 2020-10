Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, luni, in zone din judetele Ilfov si Giurgiu

Astfel, in judetul Ilfov, vor ramane fara curent electric, intre orele 7:00 - 17:00, consumatorii de pe strada Jilava, Sos. Giurgiului, strazi adiacente, iar intre orele 09:00 - 17:00 in Buftea, str. Independentei intre str. Intrarea Teilor si str. Viitorului, Magnoliilor, Lotusului, Viitorului, Cartier Tineri si strazi adiacente, 1 Decembrie, Regina Maria, Green city 1 Decembrie.Intre orele 12:00 - 16:00 vor ramane fara curent electric locuitorii din Balotesti, str. Morarilor, Crangului, Albinelor, Lunca Florilor si strazi adiacente.Distributia de energie electrica va fi sistata in judetul Giurgiu intre orele 8:00 - 16:00 in Pietrisu, str. Giurgiului, Giurgiu, Intr. Hodivoaiei, str. Murelor, intre orele 09:00 - 15:00 in Darasti Vlasca, intre orele 09:00 - 16:00 Obedeni, partea de localitate la iesire spre Goleasca, Fostul CAP Obedeni - proprietar actual, iar intre orele 09:00 - 17:00 in Neajlov, str. Rotunda, Joita, str. Principala de la Primarie pana la str. Podul Banului, str. Scolii, str. Bisericii, Antena GSM Biserica Joita.