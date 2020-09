Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, miercuri, in zone din Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu

In Bucuresti, vor ramane fara curent electric intre orele 9:00 - 14:00, consumatorii din strazile Margelelor, Piscu Crasani, Bogdan Serban Stan, Castranova si Apele Vii, iar intre orele 10:00 - 14:00 cei din strazile Prahova, Soseaua Chitilei (intre Strada Inovatorilor si Strada Navigatiei), Timisului (intre Soseaua Chitilei si Strada Marginei), Linistei (intre Soseaua Chitilei si Strada Marginei). Totodata, intre orele 9:00 - 15:00 nu vor avea curent electric locuitorii din Strada Grigore Cobalcescu (intre strazile Schitu Magureanu si Gheorghe Lazar), Ionel Perlea (intre Schitul Magureanu si Sfantul Constantin), iar intre orele 9:00 - 16:00 cei din Strada Calimachi.In judetul Ilfov vor ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 17:00 locuitorii din Jilava, strazile Piersicilor, Soseaua Centura, strazile adiacente, Balotesti, strada 1 Decembrie (intre Strada Petalelor si Soseaua Unirii), Strada Lalelelor, Strada Crizantemelor, DN1 (intre strada Trandafirilor si Soseaua Unirii) si strazi adiacente PTA7318, Ciorogarla, Ana Ipatescu, Linia Mica, Gheorghe Doja, strazile adiacente, iar intre orele 09:30 - 17:30 cei din Glina, strazile Libertatii de la Strada Ilfov pana la Strada Rozelor, Visinilor, Ganeasa sat Cozieni, Strada Manastirii si strazi adiacente, Manastirea Pasarea. Intre orele 09:30 - 16:30 vor ramane fara curent electric locuitorii din Otopeni, Strada Izvoarelor.In judetul Giurgiu, alimentarea cu energie electrica va fi sistata intre orele 8:30 - 16:30 in Giurgiu, strazile Ancorei, Giurgiu, Prunaru, Pietrisu, Trestiei, iar intre orele 09:00 - 17:00 in Toporu, strazile Iazului, Mihai Voda, sisteme de canalizare, Statia Vacuum 2 Mihai Voda, Uzunu, Giurgiu - Bucuresti.