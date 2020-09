Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, vineri, in zone din Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu

In Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 14:00, consumatorii care locuiesc pe strazile Cartier Straulesti, Bucuresti - Targoviste intre Restaurant Doi Cocosi si str Cotnari, Cotnari, Tribunei, Intrarea Tribunei, Dealu Negru, Gheorghe Ionescu Sisesti intre Restaurant Doi Cocosi si Blocuri str Sisesti si strazi adiacente, intre orele 9:00 - 17:00, consumatorii din Str. Witting (nr. pare intre Calea Plevnei si Str. Ratiu), Str. Costache Aristia, iar intre orele 08:00 - 16:00 cei din Str. Stefan Mihailescu Braila, str. Francis Munteanu si strazile adiacente.In judetul Ilfov, vor ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 17:00, locuitorii din Balotesti, strada 1 Decembrie (intre Str Petalelor si strada Malul Rosu), strada Garoafelor, strada Daliei, strada Gladiolei, strada Trandafirilor, strada Malul Rosu, DN1 (intre strada Trandafirilor si strada Malul Rosu) si strazi adiacente PTA 7318, Bragadiru, str. Celofibrei, Dunarii, strazile adiacente, Copaceni, str. Principala, Miron Cristea, Liliacului, Intrarea Plopilor, strazile adiacente.Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta intre orele 9:30 - 17:30 si in Glina, str. Libertatii de la str. Ilfov pana la str. Revolutiei, partea dreapta in sensul de mers catre Centura, Otopeni, str. Drumul Odai si strazile adiacente, Flori de Camp.In judetul Giurgiu, alimentarea cu energie electrica va fi sistata intre orele 8:30 - 16:30 in Giurgiu, str. Sloboziei, Giurgiu, Fundatura Prunaru, Pietrisu, str. Gladiolei, Gradinitei, iar intre orele 9:00 - 17:00 in Toporu, str Iazului, Falastoaca, str. Principala, Salcamului, Parului, Caisului, Marului, Gostinari, Str Neajlovului, Fermei, Ciresului, Dealului.Totodata, vor mai ramane fara curent electric, intre orele 9:00 - 12:00, locuitorii din Bicu, str. Principala si strazi adiacente de la troita spre Joita, str. Bisericii, Scolii, Sabareni, Teilor, SC Apa Nova Buc - statie de clor; Radulescu Cristian si Jarcau Cristian.