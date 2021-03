Alimentarea cu energie, intrerupta de Enel in mai multe zone din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu

Strazile din Ilfov, afectate

Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent electric , intre orele 9:00 - 14:00, consumatorii din perimetrul delimitat de Str. Olteniei, Str. Jimbolia, Str. Ocna Mures, Bld. Laminorului, Str. Moldovei, Str. Subcetate, intre orele 9:00 - 17:00, cei din Str. Smaranda Braescu (intre Str. Borsa si Str. Feleacu), Str. Bitolia, intre orele 9:00 - 15:00 cei din Bld. Hristo Botev (intre Calea Mosilor si Str. Sfintilor), intre orele 9:00 - 16:00, consumatorii din Str. Gheorghe Stalpeanu (intre Str. Mircea Zorileanu si Str. Alexandru Constantinescu), Str. Alexandru Constantinescu (nr. 1, 3, 5, 17A) si intre orele 10:00 - 14:00 cei din Str. Plaiul Nucului, Str. Plaiul Cornului, alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta intre orele 9:00 - 13:00 in Ciolpani, Drumul Piscului si strazi adiacente, intre orele 9:00 - 15:00 in Corbeanca, str. Belgrad, Berlin, Ankara, Sofia, Praga, Amsterdam, Zagreb si strazi adiacente, intre orele 9:00 - 17:00 in Gradistea, str. Libertatii, intre str. Ciresului si str. Dispensarului, Scolii, Rozelor, Lacul Caldarusani, Biserica Maxineni, Fierariei, Ciresului, Zambilelor, Garii, Rozmarin, Intrarea Agromec si strazi adiacente, in Domnesti, str. Salciei, Laurului, Ciocarliei, Teiului, Tismana, Sfantul Dumitru, Haltei, Industriilor, strazi adiacente, in Chiajna, str. Nicolae Iorga, Viilor, Pacii, Apeductului, strazi adiacente.De asemenea, furnizarea de electricitate va fi oprita intre orele 9:30 - 17:30 in Voluntari - Pipera, sos Erou Iancu Nicolae, intre nr. 85-93 si intre nr. 92-122, strazile Lucian Blaga, N. Stanescu, Lalelelor, Margaretelor, intre orele 12:00 - 16:00 in Ciolpani, str. Olarilor, Ialomitei si strazi adiacente, intre orele 10:00 - 12:00 in Nuci, str. Islazului, Narciselor, Calea Bucuresti si strazi adiacente si intre orele 12:10 - 18:10 in Voluntari (Pipera), Erou Iancu Nicolae 69-71, ansamblu rezidential impact 2., vor ramane fara energie electrica, intre orele 8:00 - 16:00, consumatorii din Giurgiu, Str. Frasinului, Str. Ghizdarului, Str. Macilor, din Pietrisu, str. Mare, Giurgiului, Busuiocului, Adventistilor, Trestiei, Portocalului, intre orele 9:00 - 17:00, cei din Malu Spart, din Bolintin Vale, Str. Scolii.